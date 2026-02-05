В Армении высказались о сохранении связей с Россией

Армения заинтересована в сохранении связей с Россией, другого понимания у Еревана нет. Об этом заявил спикер армянского национального собрания Ален Симонян, передает РИА Новости.

«Армения заинтересована в связях с Россией и другого понимания в Армении нет», — сказал он в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам политика, Армения не намерена предпринимать какие-либо действия против России. В Ереване отсутствует такое восприятие, добавил Симонян.

В феврале 2024 года Армения заморозила свое членство в работе ОДКБ. Страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что организация должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Как пояснял премьер-министр Армении Никол Пашинян, заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. По его словам, в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.

Ранее СВР Армении низко оценили шансы на разморозку членства страны в ОДКБ в 2026 году.