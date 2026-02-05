Размер шрифта
Уиткофф сообщил о договоренностях России и Украины по новому обмену пленными

Уиткофф: делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленными
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российская и украинская делегации на переговорах в Абу-Даби договорились о новом обмене военнопленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети Х.

«Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными — первом за последние пять месяцев», — написал он.

Уиткофф также заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется еще немало усилий. Однако начавшийся между сторонами диалог «приносит результаты» и укрепляет меры, направленные на прекращений войны, отметил он.

Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал 4 февраля в Абу-Даби. 5 февраля переговоры между Россией, Украиной и США продолжились. Как сообщило издание Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

5 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подводить итоги первого дня. Он отметил, что переговоры продолжаются сегодня, поэтому пока рано что-то говорить. При этом он добавил, что российские переговорщики оперативно доносят информацию до главы государства.

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.
 
