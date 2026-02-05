Экс-одноклубник Сафонова рассказал, сможет ли футболист стать первым номером «ПСЖ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил надежду, что Матвей Сафонов станет основным вратарем французского «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Не могу считать, только болею за него и желаю самого лучшего. Надеюсь, что он закрепится, будет играть на постоянной основе. И станет первым номером не только в Париже, но и в мире», — сказал Сперцян.

1 февраля «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. На 20-й минуте Сафонов отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе, до этого он сыграл с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (1:1).

«ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Ранее легендарный тренер лондонского «Арсенала» рассказал, можно ли считать Сафонова основным в «ПСЖ».