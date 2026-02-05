В подполье рассказали, почему ВСУ могут выйти из Харькова

Из-за успешных российских ударов по энергетике Украины Харьковская и Днепропетровская области фактически стали прифронтовыми территориями, где ВС РФ могут «дотянуться» до энергетики с помощью РСЗО и ствольной артиллерии. Благодаря этому Россия может заставить ВСУ покинуть Харьков. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Если не будут спасать их энергетику, то значит, например, Харьков просто-напросто выпадает из обороны. Потому что энергетика – это не только ремонт техники, хотя это тоже очень важно. Это ещё и связь. Без связи войска не действуют. Может быть, какие-то умалишённые останутся пытаться оборонять Харьков. Основные войска, скорее всего, уйдут», — отметил он.

По словам Лебедева, сейчас Украине не хватает трансформаторов на все регионы страны, а поэтому может возникнуть ситуация, когда Киев будет выбирать, какие регионы «спасать», а какие — оставлять. Так, например, уже сообщается о том, что в Кривом Роге «некоторые подстанции» демонтируют для того, чтобы восстановить работу на киевских подстанциях, отметил координатор подполья.

Накануне политолог Александр Дудчак отмечал, что продолжение ударов по позициям ВСУ и по энергетической инфраструктуре Украины является для России лучшим способом создать выгодные условия на переговорах.

В январе 2026 года военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ могут капитулировать до 15 мая, так как «фронт трещит», а многие украинские солдаты дезертируют. При этом депутат Верховной рады Роман Костенко говорил, что в ближайшей перспективе не стоит ждать завершения конфликта на Украине.

