Путин рассказал об ответах чиновников на «прямой линии»

Президент России Владимир Путин прокомментировал ответы чиновников на вопросы россиян в ходе «прямой линии», сообщает сайт ntv.ru.

Он отметил, что привлекал для ответов на вопросы граждан людей, ответственных за ту сферу, к которой относится вопрос. По словам главы государства, должна быть усилена персональная ответственность за результаты и достижение целевых показателей.

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«Персонификация должна быть очевидной. С этим в том числе и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть. Я думаю, что мои коллеги эту ответственность дополнительно почувствовали на своих плечах», — сказал Путин.

Президент также заявил, что ответы чиновников его в целом устроили.

«Это профессиональные люди. Важно только, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что житель Комсомольска-на-Амуре пожаловался на неверную передачу его вопроса Путину.