Трамп назвал полезным возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возвращение России в «Большую восьмерку» (G8) было бы полезным, передает Fox News.

«Я не говорил с Владимиром Путиным какое-то время. Было бы полезно, если бы Россия вернулась», — заявил Трамп.

По его словам, на саммите «некоторым понравилась идея возвращения России».

Ранее Трамп назвал успешным саммит G7. На саммите Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G8. Позднее канадский министр иностранных дел Христя Фриланд подтвердила, что во время саммита прошли переговоры по возвращению России в G8, однако они состоялись в неофициальной обстановке.