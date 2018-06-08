Макрон рассказал, как будет влиять на Трампа на саммите G7

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о намерении убедить американского лидера Дональда Трампа при помощи диалога. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

Макрон перед саммитом G7 («большой семерки») разместил ролик, на котором он в неформальной обстановке беседует с американским коллегой.

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«Диалог еще раз и всегда. Обмениваться мнениями, пытаться убедить неустанно, чтобы защитить интересы французов, а также всех тех, кто верит в то, что мир строится только сообща», — написал Макрон.

Ранее Пушков оценил угрозу Макрона «выгнать» США из G7. По словам Макрона, Трамп, возможно, не против изоляции, но и остальные члены G7 не против того, чтобы подписать соглашение между шестью странами.