Путин рассказал, чего Россия добивается в деле Скрипалей

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Российский президент Владимир Путин заявил, что инцидент с отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не является случаем применения боевого отравляющего вещества. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, в случае применения боевого отравляющего вещества Скрипали бы погибли в течение нескольких секунд на месте. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет о чем-то другом.

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«Нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность, во-первых, доступа к нашим гражданам, к Юлии в данном случае, и дали бы возможность полноценно принять участие в расследовании», — сказал Путин.

Ранее врачи больницы в Солсбери объяснили, почему лечение Сергея и Юлии Скрипаль оказалось успешным.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».