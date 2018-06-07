Путин рассказал, чего Россия добивается в деле Скрипалей
Российский президент Владимир Путин заявил, что инцидент с отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не является случаем применения боевого отравляющего вещества. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
По словам главы государства, в случае применения боевого отравляющего вещества Скрипали бы погибли в течение нескольких секунд на месте. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет о чем-то другом.
«Нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность, во-первых, доступа к нашим гражданам, к Юлии в данном случае, и дали бы возможность полноценно принять участие в расследовании», — сказал Путин.
Ранее врачи больницы в Солсбери объяснили, почему лечение Сергея и Юлии Скрипаль оказалось успешным.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».