Помпео и глава МИД Японии анонсировали встречу после саммита США и КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Японии Таро Коно проведут еще одну встречу после саммита Вашингтона и Пхеньяна, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, во время нынешней встречи Помпео и Коно основное внимание было уделено саммиту США и КНДР, который пройдет 12 июня в Сингапуре. Также стороны обсудили предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и японского премьера Синдзо Абэ — ожидается, что она также состоится после саммита.

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Помпео и Коно в очередной раз подтвердили, что в отношении КНДР необходимо соблюдение резолюций ООН и санкций до полного ядерного разоружения Корейского полуострова.

Также Коно заявил, что отказ Трампа от использования словосочетания «максимальное давление» в отношении Северной Кореи должен стать сигналом для северокорейского лидера Ким Чен Ына, который ожидает, что Запад смягчит санкции после его уступок.

Ранее сообщалось, что Северная Корея начала демонтаж ключевого ракетного полигона.