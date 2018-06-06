МИД приветствует принятие СБ ООН заявления по Украине

МИД России прокомментировал принятие в Совете Безопасности ООН заявления по ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Символично, что это произошло сейчас, когда Россия возглавляет Совет Безопасности. Считаем важным, что Совет указал на необходимость строгого выполнения «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», — говорится в сообщении.

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По мнению МИД, данное решение СБ пошлет «важный международный сигнал в адрес Киева с целью побуждения его к исполнению взятых на себя обязательств».

Ранее сообщалось, что СБ ООН принял заявление по ситуации на Украине.