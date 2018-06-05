CNN назвал саммит КНДР и США давней целью правящей семьи Ким Чен Ына

Молодой северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын намерен осуществить давнюю мечту семейной династии и встретиться с действующим президентом США, пишет CNN.

В настоящее время продолжается подготовка к двустороннему саммиту США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре. Как отмечает CNN, перед встречей лидеров появились разговоры о том, на какие уступки США могли бы пойти в обмен на денуклеаризацию, и как далеко может зайти Пхеньян в своих планах по отказу от ядерной программы.

Реклама

Однако эксперты CNN видят победу КНДР уже в том моменте, когда лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом. Этой встречи не смог добиться его дед, а также она не состоялась при его отце почти два десятилетия назад.

Эксперт по Северной Корее в США Жан Ли в беседе с CNN подчеркнул, что отец и дед Ким Чен Ына были бы «невероятно горды», если бы увидели, как их потомок превращает КНДР в «легитимное государство на мировой арене».

Ранее глава Пентагона назвал условия для ослабления давления на КНДР.