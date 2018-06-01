США заблокировали резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение Израилем силы

США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев, передает РИА «Новости».

За документ проголосовали 10 членов Совбеза, включая Россию, США — против, а четверо членов воздержались.

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«Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета безопасности», — рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее в Совбезе ООН после угрозы США о наложении вето не состоялось голосование по проекту резолюции, предполагающей помощь палестинцам.

Постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что американская сторона использует свое право постоянного члена Совбеза ООН и наложит вето на резолюцию, поскольку проект резолюции подрывает усилия по установлению мира в ближневосточном регионе, а его формулировки являются «морально обанкротившимся однобоким подходом».