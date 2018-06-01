Ким Чен Ын предложил Лаврову провести саммит России и КНДР в этом году

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести в текущем году встречу на высоком уровне между российскими и корейскими властями. Слова северокорейского лидера приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что 31 мая глава российского МИДа посетил Северную Корею для переговоров с Ким Чен Ыном.

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По данным ЦТАК, Лавров и Ким Чен Ын обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове. По мнению северокорейского лидера, встреча оказалась «дружественной и полезной».

«В беседе договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности, осуществить встречу высших руководителей КНДР и России в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов».