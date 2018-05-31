CNN: Трамп не будет увольнять генпрокурора до окончания «российского дела»

Президент США Дональд Трамп не будет увольнять генерального прокурора Соединенных Штатов Джеффа Сешнса до тех пор, пока не закончится расследование по так называемому «российскому делу», передает телеканал CNN заявление адвоката главы государства Рудольф Джулиани.

«Без сомнения, он [Трамп] жаловался на него [Сешнса]. Нет никаких сомнений, что у Трампа есть некоторые поводы для недовольства Сешнсом. Я не знаю, говорили ли они уже об этом, но он не собирается увольнять его прежде, чем это [расследование] закончится», — сказал Джулиани.

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Также юрист отметил, что, по его мнению, президенту не следует увольнять генпрокурора.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп попросил Сешнса принять участие в расследовании «российского дела».