Президент США Дональд Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, сообщает Fox News.

Трамп напомнил, что более 2 тысяч американцев все еще числятся пропавшими без вести на полях сражений. Он пообещал, что Вашингтон никогда не прекратит работу по установлению обстоятельств их гибели.

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«Мы в долгу перед теми, кто сражался ради нас. Они погибли, чтобы наша страна была свободной», — сказал Трамп.

28 мая, в США отмечают День поминовения ветеранов и жертв войн, в которых участвовали американские солдаты. Глава Белого дома Дональд Трамп объявил этот день «днем молитвы ради прочного мира».