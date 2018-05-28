Названа дата первого визита мэра Хельсинки в Москву

Советник мэрии финской столицы Виктор Андерсон заявил, что глава Хельсинки Ян Вапаавуори в конце мая впервые посетит Москву, где проведет официальную встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным, передает РИА «Новости».

«Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори 31 мая впервые посетит Москву, где проведет бизнес-семинар, примет участие в мероприятиях финского министерства экономического развития и пообщается со студентами и коллективом Университета правительства Москвы», — рассказал Андерсон.

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Советник уточнил, что «главным» событием визита встанет встреча с Собяниным. Андерсон добавил, что визит Вапаавуори продлится один день.

Также он выразил надежду, что Собянин найдет время для ответного визита в Хельсинки.

Ранее Собянин объявил, что вновь будет участвовать в выборах мэра Москвы.