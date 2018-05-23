Госдеп отреагировал на высылку дипломатов США из Венесуэлы
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт прокомментировала высылку двух американских дипломатов из Венесуэлы. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.
«Мы полностью отвергаем ложные утверждения режима Мадуро о двух наших коллегах. Больше ничего по этому поводу я сказать не могу», — сказала Науэрт.
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Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персонами нон грата двух американских дипломатов в ответ на новые санкции США.
18 мая США ввели новые санкции против Венесуэлы.
Позднее руководство Венесуэлы выпустило заявление, в котором обвинило США в попытках саботировать проведение грядущих выборов при помощи санкций, как инструмента давления.