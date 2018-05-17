Трамп допустил, что в ФБР следили за его избирательной кампанией

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) во время нахождения у власти его предшественника Барака Обамы использовало информатора для шпионажа за предвыборной кампанией нынешнего главы государства. Об этом политик написал в твиттере.

В посте Трамп упоминает журналиста Эндрю Маккарти, который заявил об отсутствии сомнений в том, что у ФБР «был по меньшей мере один конфиденциальный информатор в кампании».

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«Ничего себе, выходит, что при Обаме ФБР «шпионило за предвыборной кампанией Трампа с помощью внедренного информатора»… Если все так, то это похуже Уотергейта!» — написал Трамп.

Ранее Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки «Северного потока — 2».