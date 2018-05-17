Китай призвал США бережно относиться к установлению мира на Корейском полуострове

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и другие страны, участвующие в переговорах с КНДР, к бережному отношению к возможности установления мира на Корейском полуострове, передает Reuters.

Также он заявил, что международное сообщество должно признать усилия, которые предприняли власти КНДР для поддержания мира в регионе.

Реклама

Данное заявление Ван И сделал во время своего визита в Париж.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван пригрозили пересмотреть планы по саммиту с США. По его мнению, американские власти хотят добиться денуклеаризации по ливанскому образцу, что, по мнению чиновника, приведет КНДР к упадку.