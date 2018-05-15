Украина отозвала из ФРГ обвиняемого в антисемитизме консула

Министерство иностранных дел Украины отозвало консула страны в немецком Гамбурге Василия Марущинца, которого подозревают в публикации антисемитских постов в соцсетях. Об этом сообщил в твиттере глава ведомства Павел Климкин.

»МИД отозвал и открыл дисциплинарное производство против консула Украины в Гамбурге. Если такое некорректное поведение и имело место, то лично для меня — это нулевая толерантность. Мы свободная страна, но нужно помнить, что свобода несет за собой ответственность», — написал Климкин.

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Ранее сообщалось, что консула Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца отстранили от работы.

Как отмечалось, Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в фейсбуке.