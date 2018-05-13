Экс-глава Дагестана не приехал на прием в посольство Индии из-за встречи с Путиным

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдуллатипов не смог присутствовать на торжественном приеме в посольстве Индии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как сообщили организаторы, он находится на встрече с президентом.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 27 сентября сообщил о своем намерении подать в отставку после посещения администрации президента России и консультации с ее руководителем Антоном Вайно. Формальная причина для отставки – возраст. Главе Дагестана сейчас 71 год, согласно закону о госслужбе, 70 лет — это предельный возраст для государственного служащего.

Сам Абдулатипов рассказал, что предложил несколько кандидатур на свой пост.