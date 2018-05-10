В Совфеде оценили предложение расширить действие «закона Димы Яковлева»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал намерение фракций Госдумы предложить расширить действие «закона Димы Яковлева» на лиц, которые вмешивались в выборы в России, сообщает RT.

«С точки зрения направления деятельности, мы это только приветствуем. Вопрос в том, вводить ли эти санкции в закон, который предполагает ограничительные меры в отношении иностранных лиц и организаций, нарушающих законные права наших граждан, в «закон Димы Яковлева» либо вносить эти правила в существующие Уголовный или Административный кодекс. Должны быть статьи, которые предполагают наказание любого иностранного физического или юридического лица за попытку вмешательства, мне кажется, что там место этим ограничительным мерам», — отметил Климов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, в соответствии с которым предполагается расширение действия федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России».