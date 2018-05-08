В Госдуме предложили запретить премьерам членство в партиях

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о запрете членства премьер-министра в политических партиях. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы предлагают внести поправки в закон «О Правительстве Российской Федерации».

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«Помимо ограничений, указанных в настоящей статье, председатель правительства Российской Федерации также не вправе быть членом политической партии. При назначении на должность... обязан приостановить свое членство в политической партии в случае наличия такового на срок осуществления своих полномочий», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на какой основе будет формулироваться работа кабмина.