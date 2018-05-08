Правящая партия Армении заявила о переходе в оппозицию

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Вице-спикер армянского парламента и член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, которая имеет большинство мандатов в парламенте, не войдет в правительство нового премьера страны Никола Пашиняна и станет оппозиционной, передает Sputnik Армения.

«Представители партии не войдут в правительство. Мы партия с идеологией, принципами, и не можем войти в правительство, будучи оппозиционной. С этого момента наша партия является оппозиционной. Мы будем работать во благо Арцаха (самоназвание Карабаха. — Газета.Ru), Армении, национальных и государственных интересов страны», — заявил Шармазанов.

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Ранее сообщалось, что лидер акций протестов Никол Пашинян избран новым премьер-министром Армении.

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