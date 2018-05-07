Парагвай перенесет посольство в Иерусалим

Представитель министерства иностранных дел Израиля заявил, что власти Парагвая перенесут свое посольство из города Герцлия в Иерусалим, передает Reuters.

«Президент Парагвая Орасио Картес планирует посетить Израиль в конце месяца, чтобы открыть посольство в Иерусалиме», — говорится в заявлении представителя министерства.

Реклама

Отмечается, что в парагвайском МИДе пока не подтвердили данную информацию.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности шести стран перенести свои посольства в Иерусалим. Также ранее стало известно, что США откроют посольство в Иерусалиме 14 мая.