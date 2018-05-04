Политолог рассказал, зачем Порошенко нужны переименования областей

Украинский политолог, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил, какие изменения ожидают Украину и в чём их истинная цель, передает НСН.

«Я думаю, что это не так просто сделать. Для этого надо менять Конституцию, а ради переименования этого делать никто не будет. Рационального смысла в этом нет, он есть только для Порошенко. Он сейчас думает, как победить на выборах. Для его группы это единственная на сегодняшний день цель, и они понимают, где для них очень мощное противодействие. Это Днепропетровская область, раз, два — необходимо решить вопрос с Донецкой областью. Повысить свои шансы в Мариуполе, а это можно сделать только через превращение Мариуполя в областной центр.

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Тогда началось бы переформатирование элиты. Донецк отрезан, а Днепропетровск можно разрезать, чтобы подорвать бастион Коломойского. Потому что он единственный из олигархов, кто не будет поддерживать Порошенко. И, может быть, Херсон, может там есть неконтролируемые процессы, чтобы задобрить Одессу, Николаев и Запорожье. Разделить эту область среди трёх. Для Порошенко это было бы интересно, а заодно позволило бы увеличить количество областей», — объяснил политолог.

Две области Украины в скором времени могут переименовать. Об этом рассказал изданию «Обозреватель» директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. По его словам, в рамках декоммунизации в стране уже переименовано около тысячи топонимов, и на сегодняшний день осталось девять названий, которые планируется изменить. Однако для переименования областей необходимо внести поправки в Конституцию, отметил Вятрович.