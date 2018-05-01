Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении

Кандидат в премьер-министры Армении и лидер оппозиции Никол Пашинян объявил тотальную забастовку в стране в среду, 2 мая. Об этом он сказал, выступая на митинге перед сторонниками. Трансляцию на YouTube вел портал 1in.am.

Пашинян призвал жителей страны блокировать дороги, метро и аэропорт, начиная с 08.15 среды. Он также обратился к армянским полицейским, предложив им «сложить щиты и присоединиться к протесту».

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Во вторник, 1 мая, в парламенте Армении прошло специальное заседание, на котором депутаты должны были избрать премьера. Оппозиционеру Пашиняну, единственному кандидату на пост, требовалось набрать 53 голоса, чтобы его утвердили главой правительства.

Тем не менее правящая Республиканская партия, которая представляет парламентское большинство, выступила против его кандидатуры. Пашинян набрал только 45 голосов. В итоге парламент не смог избрать премьер-министра.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Армении.