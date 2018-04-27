МИД: Россия готова помочь в налаживании взаимодействия между Кореями

В МИД России поприветствовали встречу лидеров двух корейских государств. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Позитивно оцениваем договоренности, зафиксированные в Пханмунчжомской декларации по итогам межкорейского саммита. Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, встреча свидетельствует об интенсификации процесса решения проблем Корейского полуострова, в том числе и ядерной.

Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся встречу глав КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.