Глава КНДР оставил запись в приветственной книге «Дома мира»

Перед началом переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином лидер КНДР Ким Чен Ын оставил запись в приветственной книге «Дома мира», в котором проходит межкорейский саммит. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«С этого момента начинается новая история — новая эпоха мира», — написал Ким Чен Ын.

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Также лидеры стран обменялись несколькими репликами.

«Хочется хорошо поговорить с президентом [Южной Кореи] Мун Чжэ Ином, обязательно поговорить о нужном, получить из этого хорошие результаты», — передает РИА «Новости» слова Ким Чен Ына в начале встречи с южнокорейским лидером.

В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что пункт Пханмунджом впервые стал символом мира, а не раскола.

Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут совместный документ.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея начали межкорейский саммит.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.