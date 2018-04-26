Названа дата выборов нового премьер-министра Армении

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Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян проинформировал, что парламент страны соберется для выборов нового премьера 1 мая. Об этом сообщается на сайте органа.

«Согласно регламенту Национального собрания, объявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая в 12.00 на специальном заседании парламента», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Армении приняли решение о смене председателя РПА (Республиканской партии Армении) Сержа Саргсяна.