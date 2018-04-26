WP: личный врач Трампа может отказаться от высокого поста из-за медийного скандала

Главный врач Белого дома Ронни Джексон может отказаться от должности министра по делам ветеранов из-за сообщений СМИ о злоупотреблениях на службе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на коллег Джексона.

Ранее сообщалось, что Джексона обвинили в злоупотреблениях по службе. В частности, его обвиняют в чрезмерном выписывании лекарств и употреблении алкоголя на рабочем месте. Также ранее сталозвестно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет повысить личного врача до министра по делам ветеранов США.

В The Washington Post подчеркнули, что в данный момент Джексон не принял решения о том, будет ли он претендовать на пост министра.