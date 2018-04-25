Посольство России прокомментировало проникновение властей США в закрытую резиденцию

Заведующий консульским отделом российского посольства в Вашингтоне Николай Пукалов назвал недружественным шагом проникновение американских властей на территорию закрытой резиденции генерального консула в Сиэтле, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящий момент российские дипломаты наблюдают за действиями представителей властей США.

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Ожидается, что решение об ответе на подобные действия будет принято позднее, подчеркнули в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что власти США пытаются проникнуть в закрытую резиденцию генерального консула России в Сиэтле.

Генеральное консульство прекратило свою деятельность 2 апреля в соответствии с требованием американской стороны, после чего в здании резиденции генерального консула велась работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.