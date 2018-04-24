Bloomberg разрушил алиби Трампа о пребывании в Москве

Американский президент Дональд Трамп ночевал в Москве, когда находился в городе в связи с проведением конкурса «Мисс Вселенная». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении документы.

Как отмечается, экс-глава ФБР Джеймсом Коми в мемуарах рассказал о недостойном поведении американского лидера во время этой поездки. Эту информацию Трамп дважды опровергал, утверждая, что не оставался в столице на ночь.

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По полученным от компании FlightAware данным, самолет, на борту которого находился Трамп, прилетел в Москву утром 8 ноября. Об этом свидетельствует и выложенная в этот день фотография Трампа с организатором конкурса Аразом Агаларовым. Сообщается, что Трамп покинул Россию в ночь с 9 на 10 ноября после проведения мероприятия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление, сделанное в мемуарах бывшим главой ФБР Джеймсом Коми, о том, что президент России Владимир Путин якобы сказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о том, что «в России самые красивые проститутки в мире».