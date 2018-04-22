Мадуро встретился с главой Кубы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с новым председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем в Гаване. Об этом он написал в своем твиттере.

«Отношения между Кубой и Венесуэлой достигли самого высокого уровня доверия, сотрудничества и развития. Сегодня мы приветствовали избранного главу братской республики Мигеля Диас-Канеля для упрочнения человеческого и исторического альянса, который нас объединяет. Да здравствует Куба! Да здравствует Венесуэла!», — написал Мадуро.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что отсутствие выборов нового лидера Кубы говорит о том, что власти сохранили свою репрессивную монополию.