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Украина лишила сотен тысяч переселенцев пенсий

До 300 тыс. переселенцев на Украине лишились выплат от государства

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IMAGO/Global Look Press

Около 300 тысяч переселенцев на Украине лишились выплат от государства после требований западных партнеров Киева. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на пенсионный фонд Украины.

«Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек»,

Выплаты, в соответствии с законом, будут получать только 228,4 тысячи человек, которые смогли пройти физическую идентификацию. Отмечается, что прекращение выплат будет произведено по требованию западных союзников Киева, которые ставят это условием для продолжения финансирования Украины.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал проживание в стране условием получения выплат для украинских школьников.

По имеющимся данным, в Польше находятся порядка 1,5 млн украинских беженцев.

Ранее военкомат Полтавы призвал школьников вернуться на Украину для постановки на учет.

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