В Белгородской области сбили пятый за день беспилотник ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что около 20:00 мск бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать регион при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. По данным ведомства, дрон должен был поразить объекты на территории страны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны РФ.

30 апреля в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили один беспилотник ВСУ самолетного типа. Инцидент произошел около 12:00 мск.

Через два часа в регионе вновь сбили украинский дрон. В Минобороны РФ действия ВСУ назвали попыткой «совершить террористическую атаку».

Позже стало известно, что в период с 15:30 до 16:30 мск в Курской и Белгородской областях сработали системы ПВО. В результате в первой сбили два БПЛА, а во второй — один.

Около 18:15 в небе над Белгородской областью ликвидировали очередной украинский дрон. ВСУ снова намеревались атаковать регион при помощи беспилотника самолетного типа.

Ранее украинский дрон сбросил боеприпас на жилой дом в Курской области.