Трамп процитировал Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп процитировал слова лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерной программы и прокомментировал их в своем твиттере.

«Сообщение от Ким Чен Ына: «Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет». Также «свернет ядерный полигон... для подтверждения обещания свернуть ядерные испытания». Прогресс достигнут для всех!» — написал Трамп, цитируя официальное сообщение ЦТАК.

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Ранее Трамп уже отреагировал на решение Пхеньяна, назвав его хорошей новостью.

21 апреля лидер КНДР объявил о прекращении ядерных испытаний в стране.