Лавров: Путин готов ко встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к тому, чтобы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Говоря о возможности проведения встречи двух лидеров, министр прокомментировал публичное подтверждение Белым домом намерений Трампа, сказав, что «слово вылетело».

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«Президент Путин готов к такой встрече», — заявил Лавров.

При этом он отметил, что на данный момент подготовка такой встречи не идет.

«Но если это будет, как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», — отметил глава МИД.

Ранее источник назвал условия, при которых могут встретиться Путин и Трамп.