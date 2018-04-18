Трамп благословил КНДР и Южную Корею на проведение мирных переговоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Северной и Южной Кореи есть его благословение на проведение мирных переговоров, сообщает РИА «Новости».

«У них есть мое благословение, чтобы обсудить вопрос завершения войны. Люди не осознают, что Корейская война еще не закончилась. Она идет прямо сейчас. И они обсуждают вопрос окончания войны. Так что у них определенно есть мое благословение», — сказал Трамп во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в личной резиденции во Флориде.

Реклама

Также лидер США отметил, что Олимпийские игры в Южной Корее стали успешными в том числе из-за визита спортсменов из КНДР.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к Северной Корее.