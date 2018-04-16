Лавров: Россия теряет остатки доверия к США

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Би-би-си» заявил, что Москва теряет остатки доверия к Вашингтону, однако пока оно не нулевое.

«Мы теряем последние остатки доверия, которое пока не нулевое», — отметил Лавров.

Он также отметил, что Россия и США не были близки к конфронтации после ударов западных стран по Сирии и что военные двух стран продолжают обсуждать ситуацию в Сирии на профессиональном уровне.

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«Они (военные — «Газета.Ru») понимают друг друга и понимают лучше, чем кто-либо другой, опасность подобных авантюр», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что готовность США, Британии и Франции нанести удары в Сирии стала сигналом для «плохих парней».