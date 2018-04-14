Мэй ушла от ответа на вопрос о продолжении ударов по Сирии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла от ответа на вопрос о том, продолжатся ли авиаудары по Сирии, передает Sky News.
В ходе пресс-конференции она не стала отвечать на вопрос, заявив, что будут продолжены усилия по урегулированию конфликта в Сирии.
Реклама
«Усилия, направленные на то, чтобы положить конец конфликту в Сирии, будут продолжены, в том числе через ООН», — сказала Мэй.
Ранее Мэй заявила об успехе ударов по Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
«Газета.Ru» следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.