Посол России рассказал, о чем хочет поговорить с Борисом Джонсоном

Посол России в Британии Александр Яковенко рассказал, какие темы хотел бы обсудить с главой британского МИДа Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте российского посольства.

По словам дипломата, прошло больше месяца с момента отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а британская сторона не предоставила никакой информации о ведущемся расследовании и не подкрепила доказательствами обвинения в адрес России.

Реклама

Яковенко подчеркнул, что в этой связи возникает несколько проблем, в том числе удар по имиджу официального Лондона в глазах россиян.

«Вторая проблема – это международный имидж страны. Лондон втянул своих союзников по западному блоку в непростую историю», — указал посол.

И третий момент, по его словам, это то, что из двусторонней темы проблема доказательств необоснованных британских обвинений вышла на уровень международной повестки дня: теперь проблема обсуждает из в Совбезе ООН, и в ОЗХО.

«Хочу напомнить, что Россия официально заявляла о том, что она не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей и бремя доказательств в условиях секретности лежит на Лондоне. Поэтому я хотел бы услышать от главы МИД его оценки сложившейся ситуации в двусторонних отношениях», — добавил российский дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что новые факты могут изменить все дело Скрипаля.