Губернатор утвердил отмену прямых выборов главы Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Подписанный закон о внесении поправок в регламент избрания глав свердловских муниципалитетов был опубликован в «Областной газете», официальном органе региональных властей.

«Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после истечения срока полномочий главы муниципального образования «город Екатеринбург», избранного до дня вступления в силу настоящего закона», — говорится в тексте документа.

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Таким образом, с 16 апреля глава Екатеринбурга будет избираться депутатами городской думы из кандидатов, которые будут предложены на пост конкурсной комиссией. Глава города будет возглавлять администрацию, председатель думы будет избираться из депутатов.

Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не исключил защиты прямых выборов мэра Екатеринбурга через суд.