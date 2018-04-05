Власти Крыма назвали полуостров при Украине «чертополохом на полях»

Крым, оставшись в составе Украины, процветал бы разрухой в экономике и чертополохом на полях, передает РИА «Новости» заявление вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Так он отреагировал на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, заявившего, что если бы Луганск, Донецк и Крым остались под контролем Киева, то «они бы процветали».

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«Можно было бы согласиться с Гройсманом. Если бы Крым был в составе Украины, то он сегодня процветал бы чертополохом и бурьяном на полях, разрухой, тиной в озерах и реках. Процветал бы сединами людскими, слезами и проклятиями в адрес центральной власти Украины. Здесь Гройсман, конечно, на сто процентов прав», — сказал Фикс.

По его словам, если бы Крым остался под юрисдикцией Украины, его постигла участь других украинских регионов, где идет обнищание населения.