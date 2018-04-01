Эксперт: Великобритания засекретит все, что связано с делом Скрипаля

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, как будет развиваться расследование «дела Скрипаля» передает НСН.

«Что касается Великобритании, то можно предположить, что ее власти, в конце концов, будут пытаться замети следы или попросту засекретят все, что связано с делом Скрипаля», — заключил эксперт.

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Великобритания привлекла Париж к расследованию дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом российские дипломаты узнали в конце марта.

В МИД РФ потребовали от Лондона и Парижа объяснить, на каком основании французы проводят собственное расследование того, что произошло на британской территории с российскими гражданами.