Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала упоминание главой британского МИДа Борисом Джонсоном «Преступления и наказания» Федора Достоевского, передает РИА «Новости».

«В отличие от вас [Борис Джонсон] мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — заявила Захарова.

Ранее Джонсон сравнил дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», в котором «все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают».