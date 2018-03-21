Польский консул объяснил закрытие визовых центров

Консул Польши в Москве Анджей Сломский заявил, что приостановка работы всех польских визовых центров в России, кроме калининградского, может закончиться 23 марта и произошла из-за истекших сроков договора с визовыми центрами, передает РИА «Новости».

«Мы хотим как можно скорее подписать новый договор и возобновить работу визовых центров на территории нашего консульского округа. В связи с этим существует возможность подачи документов в консульстве в Москве с 23 марта», — сказал Сломский.

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По его словам, приостановка работы центров произошла из-за того, что 26 марта заканчивается срок действия договора между визовыми центрами VFS Global и консульством Польши.

Сломский отметил, что сроки рассмотрения виз не изменятся. Также он подчеркнул, что «нельзя исключать», что приостановка будет действовать несколько дней.

Ранее сообщалось, что все визовые центры Польши в России приостанавливают работу.