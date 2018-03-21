В Кремле рассказали о работе над прошением Собчак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поручил администрации проработать прошение Ксении Собчак о помиловании 16 человек, передает РИА «Новости».

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — заявил Песков.

Ранее Ксения Собчак на встрече Владимира Путина с соперниками по выборам президента России передала ему прошение о помиловании 16 человек.