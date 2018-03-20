МИД Чехии вызвал российского посла по делу Скрипаля

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского после слов официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Об этом сообщается в твиттере чешского ведомства.

«Завтра утром в МИД вызван посол России Александр Змеевский, чтобы он объяснил ложное заявление российских властей, в котором говорилось, что вещество «Новичок», использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, могло быть из Чехии», — говорится в сообщении.

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В субботу, 17 марта, Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

Именно «Новичком», по данным британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Накануне в МИД Швеции также был вызван российский посол, чтобы объяснить заявление официального представителя МИД России.