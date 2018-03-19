Грудинин назвал условие, при котором сбреет усы

Кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал условие, при котором он выполнит пари с журналистом Юрием Дудем — сбреет усы, передает РИА «Новости».

«Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными,… то я сразу при нем побреюсь», — сказал Грудинин.

В ходе интервью Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — сам журналист побреется налысо. Ранее Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.